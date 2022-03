Kommt der Dorfladen nach Wiedergeltingen zurück?

Plus Dinge des täglichen Bedarfs vor Ort kaufen: Ein jüngst initiierter Arbeitskreis befasst sich mit der Einkaufssituation in Wiedergeltingen. Ideen, wie das umgesetzt werden könnte, gibt es bereits.

Ende des vergangenen Jahres schlossen sich die Türen des Wiedergeltinger Dorfladens; die letzte Möglichkeit, Dinge des täglichen Bedarfs vor Ort zu erstehen, ist damit Geschichte. Zwar liegen mit Buchloe und Türkheim zwei attraktive Einkaufsmöglichkeiten quasi vor der Türe. Im Sinne der Dorfentwicklung kann dies jedoch wohl kaum die Lösung aller Probleme bedeuten, zumal Mobilität der Bürger dann vorausgesetzt werden muss.