Mann zusammengeschlagen: Polizei sucht Angreifer

Auf dem Rückweg von einem Fest in Wiedergeltingen wurde ein Mann von einem Unbekannten unvermittelt zusammengeschlagen. Nun sucht die Polizei den Täter.

Nach dem Besuch eines Festes in Wiedergeltingen ist ein Besucher in der Nacht auf Samstag auf dem Heimweg von einem Unbekannten zusammengeschlagen worden. Laut Polizei hatte sich der Mann gegen 1 Uhr in der Bahnhofstraße auf den Weg Richtung Weicht gemacht. Auf Höhe der Bahngleise sei ihm dann ein Mann auf einem Fahrrad entgegengekommen. Dieser sei abgestiegen und habe dem Fußgänger unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als sein Opfer zu Boden ging, habe der Angreifer noch mehrmals in Richtung seines Oberkörpers und seines Kopfs getreten.

Das Opfer flüchtete in ein nahes Maisfeld

Als der Unbekannte kurz von ihm abließ, nutzte der Mann die Gelegenheit und flüchtete in ein nahes Maisfeld. Noch in der Nacht musste eine Lippenverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Das Opfer erlitt zudem diverse Prellungen. Den Täter beschrieb der Verletzte den Polizisten als Mann mittleren Alters. Er sei etwa 1,85 Meter groß, habe schwarze Haare und habe keinen Bart und keine Brille getragen. Unterwegs war er mit einem silbernen alten Herrenrad. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)