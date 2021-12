Wiedergeltingen

Mord in Wiedergeltingen: Gab es ein Geständnis?

Plus Der gewaltsame Tod eines Mannes in Wiedergeltingen beschäftigt das Landgericht. Dabei geht es um ein entscheidendes Detail.

Von Wilhelm Unfried

Was geschah in der Nacht zum 13. März dieses Jahres im Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen? Die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen unter Vorsitz von Richter Christian Liebhardt versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Die wichtigste Frage ist: Hat der 53-jährige Faik B. in dieser Nacht Riccardo L. mit drei Messerstichen ermordet?

