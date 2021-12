Wiedergeltingen

11:05 Uhr

Mord in Wiedergeltingen: Überraschung zum Prozessauftakt

Plus Was am Tag nach der Bluttat im Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen geschah. Vor Gericht steht ein 52-Jähriger, den die Staatsanwaltschaft für den Täter hält.

Von Wilhelm Unfried

Wegen Mordes steht seit Donnerstag der 52-jährige Faik B. vor dem Landgericht Memmingen. Er soll in Wiedergeltingen einen Nebenbuhler heimtückisch mit einem Messer getötet haben. Die Vernehmung der Zeugen brachte am ersten Verhandlungstag gleich eine Überraschung.

