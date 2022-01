Mord in Wiedergeltingen: Urteil soll Ende Januar fallen

Plus Dem Angeklagten Faik B. droht eine lebenslange Haftstrafe. Nach den Gutachten stehen jetzt die Plädoyers an.

Die Verhandlung um den Mord im Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen geht dem Ende entgegen. Nun hatten die Gutachter das Wort und kamen zu interessanten Schlüssen. Angeklagt ist der kosovarische Staatsbürger Faik B, der den Ex-Ehemann seiner Ex-Freundin mit drei Messerstichen in der Nacht zum 13. März 2021 getötet haben soll. Der Staatsanwalt wirft dem 53-jährigen Mann vor, heimtückisch einen Menschen getötet zu haben und sich des Mordes schuldig gemacht zu haben. Darauf würde eine lebenslange Haftstrafe stehen.