Muss auch Wiedergeltingen an der Steuerschraube drehen?

Trotz Investitionen in Millionenhöhe steht Wiedergeltingen solide da und bleibt schuldenfrei. Dennoch könnte der Steuersatz bald auf dem Prüfstand stehen.

Dass Christian Schöffel sein Zahlenwerk kurz und knackig präsentierten konnte, lag nicht nur an der soliden Haushaltsführung der Gemeinde Wiedergeltingen. Der VG-Kämmerer hatte im Anschluss an seinem Einsatz noch ein Tischtennisturnier zu absolvieren – pikanterweise gegen Wiedergeltingen – und musste deshalb zeitig wieder los.

Der Kämmerer hatte gute Nachrichten für die Gemeinde Wiedergeltingen

Und so führte Christian Schöffel gewohnt souverän, aber etwas konzentrierter durch den Finanzpart der Bürgerversammlung; hatte er doch überwiegend gute Nachrichten im Gepäck. Allein im Bereich Gewerbesteuer kann die Gemeinde Einnahmen in Höhe von rund 550.000 Euro erwarten; satte 965.000 Euro spült die Einkommenssteuer in den Säckel.

VG-Kämmerer Christian Schöffel konnte der Gemeinde Wiedergeltingen gute Zahlen präsentieren. Foto: Schöffel

Noch einmal rund 605.000 Euro tragen Zuweisungen und Zuschüsse zur Haushaltskasse bei. Bei den Schlüsselzuweisungen kann die Gemeinde rund 312.000 Euro erwarten. Insgesamt zeigt sich der Verwaltungshaushalt mit insgesamt 3,26 Millionen Euro so leicht steigend im Vergleich zu 2022 (3,12 Millionen Euro). Dennoch gibt es hohe Ausgaben zu schultern, etwa bei den Zuschüssen für den Kindergarten (876.550 Euro). Für Verwaltung und Betrieb muss Wiedergeltingen 630.980 Euro aufbringen sowie im Bereich Personalkosten 217.310 Euro.

Ebenso unvermeidlich ist die Kreisumlage und damit Geld, das die Gemeinde an den Landkreis zahlen muss. Für 2023 sind das stolze 797.250 Euro. Einen kleinen Ausblick auf 2024 hatte der VG-Kämmerer auch schon im Gepäck: Mit geschätzten 810.000 Euro steigert sich die Kreisumlage dann noch einmal deutlich. Überschüsse hat Wiedergeltingen erfreulicherweise auch zu verbuchen. So kann – trotz Investitionen in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro – auch in 2023 mit 264.000 Euro ein beachtlicher Betrag an den Vermögenshaushalt übertragen werden. Dieser schließt mit 2.148.361 Euro.

Wiedergeltingen bleibt "voraussichtlich" schuldenfrei

Seit 2020 ist Wiedergeltingen schuldenfrei, "und voraussichtlich bleibt das auch so", bilanziert Christian Schöffel. So könne, dank Veräußerung diverser gemeindlicher Grundstücke und Einnahmen im Bereich Erschließungskosten, eine Kreditaufnahme voraussichtlich vermieden werden. Mit herangezogen müssen dabei allerdings auch die Rücklagen, die bis Ende des Jahres auf 513.000 Euro herunterschmelzen. Und schließlich kann Wiedergeltingen noch Fördermittel des Freistaats erwarten.

Dennoch sollte die Gemeinde, besonders mit Blick auf die Grundsteuer-Reform, die 2025 zur Umsetzung kommt, eine mögliche Anhebung der Hebesätze diskutieren, brachte Christian Schöffel vor. "Dieses Geld würde allein der Gemeinde zugutekommen", und nicht über die Kreisumlage wieder abfließen. Abschließend konnte der VG-Kämmer allen anwesenden Gästen im Mehrzweckraum der Grundschule noch folgendes Fazit mit auf den Weg geben: "Geordnete Verhältnisse für Wiedergeltingen!"