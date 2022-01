Nebenbuhler erstochen: Höchststrafe für den Angeklagten

Plus Das Landgericht Memmingen verurteilt Faik B. wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. Richter: Der Kosovare stach aus Eifersucht auf Riccardo L. ein.

Nach einer langwierigen Beweisaufnahme zog die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen unter Vorsitz von Richter Christian Liebhardt einen Schlussstrich unter die Mordnacht vom 12. auf den 13. März vergangenen Jahres. Die drei Richter und zwei Schöffen folgten beim Urteil weitgehend den Folgerungen von Staatsanwalt Daniel Theurer, der in seinem Plädoyer ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe gefordert hatte. Nach den Worten von Richter Liebhardt sei das Mordmerkmal eindeutig bewiesen. Der Angeklagte Faik B. habe heimtückisch gehandelt und dem wehrlosen Opfer keine Chance gegeben. Er habe den Ex-Mann seiner ehemaligen Freundin mit drei Messerstichen getötet.