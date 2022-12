Neue Nahrung für den kleinen Funken Hoffnung

Der Chor „Musica Osculum Dei“ singt mit festlichem Klang in der Wiedergeltinger Kirche und hilft so dem AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen.

Gemeinsames Singen in der Weihnachtszeit, ob in der Familie, mit Freunden oder mit Renate Lutzenberger und ihrem 1996 gegründeten Chor „Musica Osculum Dei“ (ein Kuss Gottes) in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wiedergeltingen, den alten bekannten Liedern zur Weihnachtszeit Raum zu geben, das war beim „Weihnachtlichen Singen“ den Menschen in der Kirche ein besonderes Anliegen.

Renate Lutzenberger gründete den Chor "Musica Osculum Dei"

Der Chor wurde im April 2008 für sein starkes Engagement im Rahmen des 3. Weltkongresses „Treffpunkt Weltkirche“ in Augsburg der Pater-Werenfried-Preis verliehen. In St. Nikolaus sang der Chor mit den Besucherinnen und Besuchern nicht nur „Kling Glöckchen, klingelingeling…“, sondern auch Lieblingslieder wie „Fröhliche Weihnacht überall“ oder „Leise rieselt der Schnee“, auf jeden Fall ist es „Alle Jahre wieder“ ein „Kleiner Stern“, der zu leuchten beginnt. Die Sängerinnen und Sänger wurden von zwei Querflöten-Spielerinnen, einem Gitarristen und am Klavier von Renate Lutzenberger begleitet. In den vorgetragenen Texten wurden auch die drei christlichen Tugenden deutlich gemacht: „Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter, Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer und Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht.“

Eine Kerze brachte Hoffnung in die Wiedergeltinger Kirche

Strahlten die Kerzen an den weihnachtlich geschmückten Bäumen, auf den Altären und zu beiden Seiten der Bänke im Mittelgang, die erste von Renate Lutzenberger entzündete Kerze brachte die Hoffnung mit: „… und wünschen uns so sehr, dass sie hell und kräftig, stark und warm leuchtet, um dem kleinen Funken Hoffnung in uns neue Nahrung zu geben.“ Beim Adventssingen am vierten Adventssonntag mit den Kirchenchören aus Wiedergeltingen, Weicht und Weinhausen und nun auch beim Weihnachtssingen wurde für den AWO Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen gespendet. Dort ist das Geld vor allem für die AWO-Engelchen, die bei einer Einzelfallhilfe finanziell nachweislich bedürftige und unschuldig in Not geratene Bürgerinnen und Bürger im Einzugsgebiet der drei Gemeinden unterstützen.

Renate Foto: Maria Schmid

Beim Adventssingen spendeten die Gäste 1035 Euro gespendet. Beim Weihnachtssingen waren es 678 Euro. Der AWO Ortsverein erhält nun insgesamt 1713 Euro. Das größte Lied der Weihnacht „Stille Nacht“ sangen alle gemeinsam von Renate Lutzenberger an der Orgel mit festlichem, kraftvollem Klang begleitet.

