Probleme für die Schulen

Plus Von einem „Gegeneinander“ im Schulverband sprechen die Verantwortlichen und ringen um Lösungen. Wollen Kirchdorfer Kinder nach Ettringen gehen?

Die jüngste Sitzung des Schulverbands, zu dem die Gemeinden Ettringen und Markt Wald gehören, stand einmal mehr im Zeichen von Problemen, die alles andere als hausgemacht sind – dafür aber gravierend. Sie weisen über den alltäglichen Schulbetrieb hinaus und haben ihre Ursachen wohl eher in Weichenstellungen der Landespolitik, wie den Beiträgen der Sitzungsteilnehmer zu entnehmen war.