Lüftung: „Saubere Lösung“ für Wiedergeltinger Schule

Plus Ein Lüftungsanlagenkonzept sorgt ab August für frische Luft in den Klassenzimmern. Knapp 50.000 Euro muss die Gemeinde selbst tragen.

Ein einstimmiges Votum konnte Planer Andreas Füssinger für die Vorstellung seines Lüftungsanlagenkonzepts am jüngsten Wiedergeltinger Sitzungsabend mit nach Hause nehmen: das Gremium zeigte sich mehr als überzeugt von den Plänen des Ingenieurbüros hls.plan und sprach sich einvernehmlich dafür aus. In den Sommerferien kann voraussichtlich mit den Arbeiten begonnen werden.