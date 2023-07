Schlägerei auf Rastplatz: Lkw-Fahrer geht auf Kollegen los

Auf dem Autobahnparkplatz Wertachtal-Süd bei Wiedergeltingen sind am Samstagabend zwei Lkw-Fahrer so aneinandergeraten, dass die Polizei eingreifen musste.

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer und ein 37-jähriger Kollege sind am Samstagabend auf dem Autobahnparkplatz Wertachtal-Süd bei Wiedergeltingen aneinandergeraten, nachdem sie zuvor Alkohol getrunken hatten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 38-Jährige laut Polizei so aggressiv, dass er mehrfach mit der Faust gegen die Türe eines anderen Sattelzugs schlug. Der darin schlafende Fahrer wurde dadurch geweckt und konnte beobachten, wie der 38-Jährige den 37-Jährigen mehrfach mit den Fäusten attackierte. Die Kontrahenten wurden schließlich bis zum Eintreffen der Polizei getrennt. Weil sich der 38-Jähriger weiterhin aggressiv verhielt, wurde er gefesselt und mit auf die Dienststelle nach Memmingen genommen. Der 37-Jährige wurde mit einer Nasenbeinfraktur, Schwellungen und Hämatomen im Gesicht ins Klinikum Mindelheim eingeliefert, an der Lkw-Türe entstand ein Schaden von ca. 250 Euro, so die Polizei. Der 38-Jährige wird sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten müssen. (mz)