Wiedergeltingen

vor 50 Min.

So geht es mit dem Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen weiter

Mitten in Wiedergeltingen war das Gasthaus Ritter eine beliebte Dorfwirtschaft. So geht es dort nun weiter.

Plus In Wiedergeltingen war die Dorfwirtschaft ein beliebter Treffpunkt. Jetzt sorgt ein Bauantrag für Wohnungen für Diskussionen. Das sagt der Hausbesitzer Josef Ritter.

Dem Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen stehen möglicherweise Veränderungen bevor: Der Gemeinderat beschäftigte sich bei der jüngsten Sitzung mit einem Bauantrag des Hausbesitzers, um in den Gaststuben mehrere Wohnungen einzubauen. Das Aus für die Traditionswirtschaft? Mit "ein wenig Verwunderung" hat Grundstückseigentümer Josef Ritter auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion reagiert. Von einer geplanten "Schließung" könne - zumindest derzeit - nicht die Rede sein, so Ritter: "Die Dorfwirtschaft ist nach wie vor geöffnet, ein konkreter Termin zur Schließung existiert nicht und ist nicht beabsichtigt", stellt Ritter klar.

Josef Ritter macht sich seine Entscheidung zur Zukunft des Gasthauses Ritter in Wiedergeltingen nicht leicht

Mittel- bis langfristig seien Änderungen des aktuellen Zustandes möglich, auf die er sich als Eigentümer des Anwesens mit einem genehmigten Bauantrag vorbereite, so Ritter.: "Die jüngsten Entwicklungen lehren, dass Bauanträge insbesondere in Abstimmung mit dem Denkmalamt geraume Zeit in Anspruch nehmen können."

