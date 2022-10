Wiedergeltingen

vor 20 Min.

So will sich Wiedergeltingen gegen einen Blackout wappnen

Architekt Förg zeigt den interessierten Gemeinderatsmitgliedern den neu angelegten Garten und den Innenausbau des Bestandsgebäudes des Kindergartens in Wiedergeltingen. Das Projekt kostet am Ende rund 2,9 Millionen Euro.

Plus Im neuen Kindergarten in Wiedergeltingen nimmt alles seinen Gang. Rund eine Million Euro muss die Gemeinde am Ende aus der eigenen Kasse für das 2,9-Millionen Projekt zahlen.

Von Reinhard Stegen Artikel anhören Shape

Wiedergeltingen Noch vor Beginn der jüngsten Sitzung hatten die Wiedergeltinger Gemeinderäte Gelegenheit, sich konkret auf der Baustelle ein Bild vom aktuellen Stand des Kita-Projektes zu machen.

