Trauer um Jockel Ott: Ein Leben im Dienste des Miteinanders

Plus Wiedergeltingen trauert um Hans-Joachim Jockel Ott, der mit nur 55 Jahren gestorben ist. Er hatte sich stark im Ort engagiert.

Hans-Joachim Ott, den alle Freunde und Wegbegleiter nur Jockel genannt hatten, ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Sein Leben galt seiner Familie und dem Vereinsleben in Wiedergeltingen. Nach einer Operation im Buchloer Krankenhaus kehrte Jockel Ott zunächst zurück nach Hause. Dort erlag er am 4. Juni einem plötzlichen Herztod.

Jockel Ott war Mitglied in allen Vereinen in Wiedergeltingen. Dem aus Buching im Ostallgäu stammenden Kaufmann und Firmeninhaber des Blumengroßhandels Ott war es dabei stets großes Anliegen, die Vereine finanziell als auch durch seine Schaffenskraft vollumfänglich zu unterstützen.