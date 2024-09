Einmal Alkohol, einmal Drogen: Polizei zieht zwei Fahrer aus dem Verkehr

Am späten Donnerstagabend meldete jemand der Polizeiinspektion Bad Wörishofen einen Mofafahrer, der auf einem Fuß- und Radweg in der Nähe des Bahnhofs Türkheim aufgefallen war: Er sei Schlangenlinien gefahren, an einer Leitplanke entlanggeschrammt und infolgedessen gestürzt. Die Polizei stellte fest, dass der Mann zwar unverletzt, aber nicht fahrtüchtig war, wie es im Polizeibericht heißt: Der 53-Jährige wies „deutliche Defizite in seinen motorischen und kognitiven Fähigkeiten auf“. Ein Drogenvortest auf THC verlief offenbar positiv, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einen weiteren Fahrer zog die Polizei in der Nacht auf Samstag aus dem Verkehr: Sie kontrollierte einen 35-jährigen Autofahrer in Wiedergeltingen, wobei die Polizisten Alkohol rochen. Ein Atemalkoholtest hat laut Polizeibericht den Verdacht bestätigt, dem Mann wurde daraufhin Blut entnommen. Er durfte nicht mehr weiterfahren, zudem erwartet ihn eine Anzeige. (mz)