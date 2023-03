Verlorenes Kantholz auf der A96 löst Unfall aus

Ein auf der Fahrbahn der A96 bei Wiedergeltingen liegendes Kantholz hat einen Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ausgelöst. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstagnachmittag, 28. Februar, verlor ein laut Polizei noch unbekanntes Fahrzeug gegen 14.45 Uhr auf der A96, in Fahrtrichtung München ein etwa 120 Zentimeter langes Kantholz, das auf dem rechten Fahrstreifen liegen blieb. Kurz darauf fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Tanklastzug über das Holz, wodurch ein Bremszylinder am Auflieger aufgerissen wurde. Das Kantholz wurde durch den Lastzug aufgewirbelt und in Richtung eines nachfolgenden Pkw geschleudert. Dessen 42-jähriger Lenker wich reflexartig nach links aus und kollidierte dadurch seitlich mit einem in diesem Moment überholenden Auto eines 26-Jährigen. Allen Beteiligten gelang es, ihre Fahrzeuge kontrolliert anzuhalten.

Bei dem Unfall auf der A96 bei Wiedergeltingen wurde niemand verletzt

Es wurde zum Glück niemand verletzt. Der Sattelzug sowie die beiden Pkw waren weiterhin fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der unbekannte Verlierer des Kantholzes den Unfall nicht mitbekommen haben, so dass er momentan lediglich ein Bußgeldverfahren wegen eines Ladungsverstoßes zu befürchten hätte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem völlig unbekannten Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-311 in Verbindung zu setzen.