Vom „roten Faden“ und dem Umgang mit Toskana-Häusern

Nach dem Ja zum Vitalitätscheck hat sich der Wiedergeltinger Gemeinderat für einen Rahmenplan ausgesprochen. Er soll als Handbuch auf dem Weg zur Dorferneuerung dienen.

Ortsbildprägende Häuser gibt es einige in Wiedergeltingen, etwa stattliche Höfe entlang der Durchfahrtsstraßen oder einzelne Gebäude, im ortstypischen Baustil errichtet, die innerorts das Gesicht des Dorfes prägen.

Das dies immer so bleiben wird, ist fraglich. „Denn der ländliche Raum verändert sich“, sagt Städteplanerin Vera Winzinger. Die Fachfrau und Architektin war auf Bitte von Bürgermeister Norbert Führers zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Wiedergeltingen erschienen, um den Räten Einblick in den sogenannten Rahmenplan zu geben.

Neben dem Vitalitätscheck, der zur Vorbereitung und Ergänzung dient, könnte das Wiedergeltinger Gremium damit auf ein weiteres städtebauliches Werkzeug auf dem Weg zur Ortsentwicklung setzen. Ersterem hatte der Rat in der Sitzung zuvor das Einvernehmen erteilt; der Beschluss pro Rahmenplan sollte mit einem Ergebnis von 11:1 Stimmen an diesem Sitzungsabend nun ebenso deutlich ausfallen. Prognosen zeigten, so die Architektin, dass der Landkreis Unterallgäu etwa um neun Prozent wachsen werde, „Stichwort Zuzug!“ Zum anderen werde die Umstrukturierung der Landwirtschaft wohl auch dafür sorgen, dass Höfe aufgegeben werden müssen. Die Folge: Innerörtlich setzt Verödung ein, Bebauung verlagert sich an den Ortsrand.

Die Gemeinde Uffing dient als Vorbild für Möglichkeiten in Wiedergeltingen

Rechtzeitig gegensteuern, das sei die Option. „Sie haben damit in der Hand, wie sich Ihr Ort gestalten lässt“, sagte sie.

Anhand einer Präsentation als Beispiel an der Gemeinde Uffing zeigte Winzinger den Räten auf, wie Innenentwicklung durch den Einsatz des Rahmenplans gesteuert werden kann. Hinein fließen etwa typische Ortsqualitäten, die mittels Bestandserhebung herausgearbeitet werden.

Das können Gebäude sein, die das Ortsbild prägen und erhalten bleiben sollen, auch stattliche Bäume oder wertvolle Grünflächen, zählte die Städteplanerin auf. Zudem gebe der Blick auf die innerörtliche Struktur Auskunft, wohin der Weg gehen sollte. „Lässt dort ein Mischgebiet die Ansiedelung von Gewerbe zu, von Nahversorgung?“ Schließlich könne ein Dorf nur lebendig bleiben, wenn im Kern Leben herrsche.

Auch das Thema Nachverdichtung („wohin mit den vielen Fahrzeugen?“) sollte mittels Rahmenplan eruiert werden. Muss Grün verschwinden, um Bebauung Platz zu machen, könne das innerorts auch Auswirkungen auf Sichtachsen haben, gab Winzinger zu bedenken.

Wie es wäre, in der Toskana nach einem bayerischen Bauernhaus zu suchen

Plötzlich sei der Blick auf Kirche und Rathaus frei, der Ort verändere sich in der Wahrnehmung, verliere dadurch vielleicht den lieb gewordenen Blick auf das Heimatdorf.

Klar definiert in den Augen der Planerin gehöre über den Rahmenplan auch die Art der Wohnbebauung. So machte sie keinen Hehl daraus, das sogenannte Toskana-Häuser innerorts keine gute Wahl wären, und dort auch nichts verloren hätten. „Fahren Sie einmal in diese italienische Region und suchen dort ein bayerisches Bauernhaus“, sagte sie, „sie werden es nicht finden“.

Um Themenfelder wie Energie, Mobilität, Klima nach Bestandsaufnahme ergänzt, würde letztlich so eine Art Handbuch für die Gemeinde entstehen, das immer dann Hilfestellung gäbe, wenn Herausforderungen im Bereich Ortsentwicklung zu meistern wären, sagte sie, „wie ein roter Faden!“

Nicht ganz so überzeugt von der Notwendigkeit eines Rahmenplanes zeigte sich im Anschluss Gemeinderatsmitglied Ludwig Schweinberger (FWW). In seinen Augen setze das Gremium bereits viele der durch die Planerin vorgeschlagenen Prämissen um. Eine weitere Investition in das Instrument sehe er deshalb nicht zielführend an.

Dass man damit eher agiere als immer nur reagiere, stellte Bürgermeister Norbert Führer dagegen. Eben diesen „roten Faden“, der das Gremium sicher durch die Mammutaufgabe Dorfentwicklung führen könnte, den sehe er im Beschluss, sich für einen Rahmenplan auszusprechen.

Dem schlossen sich mit vielen Redebeiträgen auch das Gros der Gemeinderatsmitglieder an, so etwa Bernd Stapfner (CSU), Brigitte Roth (Bürgerverein) und Alois Karl (CSU).

Mit nur einer Gegenstimme einigte sich das Gremium darauf, den Rahmenplan auf den Weg zu bringen und ein Planungsbüro mit der Vorbereitung zu beauftragen.