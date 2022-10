Wiedergeltingen

Was auf dem Wunschzettel der Wiedergeltinger steht

Plus Die Befragung der Bürgerinnen und Bürger startet in diesen Tagen. Die Ergebnisse für Naherholung liegen schon vor

Bürgerbeteiligung ist für den Gemeinderat in Wiedergeltingen der Schlüssel für zufriedene Bürgerinnen und Bürger. In verschiedenen Bereichen können sich die Wiedergeltinger an der Willensbildung beteiligen. Bürgermeister Norbert Führer stellte dem Gemeinderat erste Ergebnisse des Arbeitskreises „Naherholung“ vor. Ganz oben in der Wunschliste stehen durchgehende Radwege sowohl nach Buchloe, Amberg und Türkheim Bahnhof mit Fortführung zum Skyline Park und damit auch nach Mindelheim.

