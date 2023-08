Wiedergeltingen

Wiedergeltingen bleibt schuldenfrei und investiert trotzdem

Plus Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt. Jetzt steht ein Dorfgemeinschaftshaus auf der Prioritätenliste.

Von Wilhelm Unfried

Seit 2020 ist die Gemeinde schuldenfrei. Und wird auch in diesem Jahre neuen Kredite brauchen. Diese frohe Botschaft überbrachte Kämmerer Christian Schöffel von der VG dem Gemeinderat bei der Vorlage des Haushaltes 2023, der einstimmig verabschiedet wurde. Ob die Gemeinde auch in den kommenden Jahren ohne Kredite auskommen werde, dahinter setzten Schöffel und Bürgermeister Norbert Führer ein Fragezeichen. Denn die Gemeinde will in den kommenden Jahren kräftig investieren, so in ein Dorfgemeinschaftshaus mit integrierten Räumen für eine Ganztagesbetreuung der Grundschüler. Weiter soll die Ortsverbindungsstraße nach Türkheim saniert werden und dann geistert immer noch ein Wohnprojekt für die Senioren durch die Köpfe der Gemeinderäte.

Ob Widergeltingen doch Schulden machen muss, hängt von den Projekten ab

Doch das alles Zukunftsmusik und ob tatsächlich neue Schulden gemacht werden müssen, das hängt natürlich von der Umsetzung der Pläne ab. Also beschäftigten sich die Räte erst einmal mit den aktuellen Zahlen, dem Haushalt für das Jahr 2023. Vor Beginn der Haushaltsdebatte informierte der Bürgermeister, dass sich der Rat mit den Investitionen bei einer Klausurtagung abgestimmt. Hatte.

