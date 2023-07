Wiedergeltingen erhält 5000 Euro für neue Blühflächen

Teilnahme am Wettbewerb „Blühende Kommunen“ des Umweltministeriums zahlt sich aus: Jetzt können in Wiedergeltingen Blühflächen angelegt werden.

100 Kommunen aus ganz Bayern, 13 davon aus dem Regierungsbezirk Schwaben, die sich an einem Ideenwettbewerb beteiligt hatten, wurden kürzlich vom Bayerischen Staatminister Thorsten Glauber mit einem Starterpaket in Höhe von 5.000 Euro ausgezeichnet. Auch die Gemeinde Wiedergeltingen hat sich an dem Wettbewerb beteiligt und war unter den Preisträgern. Bürgermeister Norbert Führer konnte jetzt bei einem Festakt in der Residenz in München die Urkunde vom Minister entgegennehmen. Ziel des Wettbewerbes ist es, die Kommunen bei den geplanten Aktionen zur Anlage von Blühflächen zu unterstützen.

Wiedergeltingen kann mit dem Geld neue Blühflächen anlegen

Nach Aussage des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz summieren sich z.B. Grünflächen an Straßenrändern in Bayern auf viele Millionen Quadratmeter und bieten Platz für Vielfalt am Wegesrand. Das Potenzial kann durch eine fachgerechte Pflege zum Blühen gebracht werden. Öffentlichen Grünflächen in Kommunen und Städten können dabei zu Lebensräumen für viele Wildpflanzen, Insekten und andere Tieren werden.

„Ich freue mich über die Auszeichnung für unsere Gemeinde“, so Norbert Führer gegenüber unserer Redaktion. Mit dem Geld können wir gezielt dazu beitragen, auch in Wiedergeltingen in den kommenden Jahren weitere insektenfreundliche Blühflächen anzulegen bzw. zu bewirtschaften." (mz)

