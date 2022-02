Wiedergeltingen

In Wiedergeltingen sollen Blitzer die Raser bremsen

Plus Wiedergeltingen tritt der Kommunalen Verkehrsüberwachung bei. Wo zukünftig Tempo gemessen werden soll und warum dies aus Sicht des Gemeinderates notwendig ist.

Von Regine Pätz

Erste Überlegungen, dem Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung beizutreten, stellte das Wiedergeltinger Gremium schon im Oktober 2020 an. Denn schon damals hatte die verkehrstechnische Situation - gerade an den beiden Ortseinfahrten Mindelheimer Straße und Buchloer Straße - zur Handlung aufgerufen. Deutlich zu schnell werde dort in den Ort hineingefahren, hatte Bürgermeister Norbert Führer in der Oktober-Sitzung berichtet. Heranziehen konnte er dazu fundierte Daten, herausgelesen aus den Geschwindigkeitsmessungstafeln, die dazu vor geraumer Zeit an neuralgischen Stellen Wiedergeltingens angebracht worden waren. Neben den eingangs erwähnten Straßen wurde auch der Osterweg damit bestückt.

