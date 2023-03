Wiedergeltinger Laientheater lässt die Gäste Tränen lachen

Umjubelte Premiere in Wiedergeltingen: Bei „Wunder, Zoff und Zunder“ waren die Rollen den Darstellerinnen und Darstellern wie auf den Leib geschrieben.

„Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte“. Diese bekannte Redensart trifft auf die Aufführung des aktuellen Theaterstückes „Wunder, Zoff und Zunder“ von Bernd Gombold voll zu. Der lachende Dritte ist hier das Publikum bei der Premiere im ausverkauften Theaterstadl in Wiedergeltingen. Da sorgen Lach-Attacken am laufenden Band für ein schmerzendes Zwerchfell. Im diesem Schwank leben Pfarrer Josef Keusch (Hannes Menhofer) und Bürgermeister Hans Dampf (Winfried Filser) Tür an Tür, besser gesagt: Zaun an Zaun.

Eine umjubelte Premiere feierte der Theaterstadl in Wiedergeltingen mit dem Stück „Wunder, Zoff und Zunter“. Auf dem Foto Hannes Menhofer (links) als Pfarrer Josef Keusch und Winfried Filser alias Bürgermeister Hans Dampf. Foto: Maria Schmid

Und der ist immer wieder eigentlich viel zu niedrig, wird ab- und wieder aufgebaut, teilweise sogar erhöht. Zum Leidwesen von Pfarrhaushälterin Maria (Alexandra Knobloch) und Tina (Alicia Leinsle), der Tochter des Bürgermeisters. Die Streitereien scheinen kein Ende zu nehmen. Der Zankapfel ist die kleine, sehr alte Kapelle. Sie steht auf kirchlichem Boden, umgeben vom Areal der Gemeinde.

Der Pfarrer möchte sie renovieren lassen, der Bürgermeister möchte sie abreißen. Ein schmuckes Liebesnest für sich und der reichen, vierfach geschiedenen Heidrun (Daniela Lenuweit) dort zu bauen, das wäre ganz nach seinem Geschmack. Doch da geschieht Unvorhersehbares. Nicht nur ein angeblich von Michelangelo gemaltes Fresco verwirrt die Gemüter, nein, die Madonna beginnt zu weinen. So eine eventuelle Wallfahrtskapelle kann doch nicht abgerissen werden!

Bürgermeister Hans Dampf und seine Kollegen strapazieren die Lachmuskeln

Die Kasse im Ort würde sprudeln. Wer für diese Wunder sorgt, ist kein anderer als Tinas Freund Thomas (Felix Baumann), der Sohn des verhassten Bürgermeisters aus dem Nachbarort. Können die beiden Liebenden zueinander finden? Schwierig, sehr schwierig. Thomas hat eine Idee, taucht als Wandermönch beim Bürgermeister auf und bittet um Unterkunft und Essen. Weit gefehlt, Hans Dampf verweist ihn an den Pfarrer. Schon wird das alles noch sehr viel komplizierter, zumal dieser Mönch sich weder in der Liturgie noch in Gebeten auskennt, auch wenn er italienisch spricht. Dafür singt er umso schöner. Gerda (Roswitha Müller) ist so begeistert, dass sie den Mönch am liebsten gegen den alten Pfarrer austauschen möchte. Sie himmelt ihn an und nennt ihn schließlich „Eminenz“ und, sie möchte mit ihm nach Rom fahren.

Bauarbeiter Matthias Ruf und Felix Baumann als falscher Mönch. Foto: Maria Schmid

Ja, und da sind noch die Katze Peterle vom Pfarrer und die Legehenne, Hase und Hund vom Bürgermeister, die für Querelen sorgen. Für Unruhe und prädestiniert zum „Handaufhalten“ und Brotzeitmachen auf beiden Seiten des Zauns ist der Neuzugang des Schauspielerteams, Matthias Ruf. Er spielt gekonnt nicht nur den Mesner, sondern auch den Gemeindediener Franz. Nach drei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie sind sie wieder da, die hoch motivierten Laiendarsteller vom Theaterverein Wiedergeltingen unter dem Vorsitz von Winfried Filser. Es ist inzwischen das achte Werk von Bernd Gombold, das die Theaterfreunde auf die Bühne bringen. Spielleiterin Karina Leinsle hat eine hervorragende Arbeit gemacht.

Den einzelnen Darstellern und Darstellerinnen scheinen die Rollen auf den Leib geschrieben zu sein. Es passt perfekt. Für den Bühnenbau zeichnen Thomas Strauß und Gerhard Wörz verantwortlich, für die Technik Karsten Lincke und für die Maske das Schminkteam. Susanne Haller sitzt als Souffleuse im „Kasten“. Applaus gibt es vom Publikum immer wieder reichlich zwischendurch und zum Abschluss Begeisterungspfiffe und festes Stampfen der Füße. Alles wohl verdient.

Termine für das Wiedergeltinger Laientheater

Die nächsten Spieltermine sind Samstag, 1. April, Sonntag, 2. April, Ostersonntag, 9. April, Ostermontag, 10. April; Samstag, 15. April, und Sonntag, 16. April, jeweils um 19.30 Uhr.

Kartenvorverkauf bei Susanne Haller unter der Telefonnummer 0174/7947892, immer Donnerstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr.