Wiedergetingen beim Regionalwerk dabei

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiedergeltingen hat einstimmig beschlossen, Gesellschafter der neu zu gründenden Regionalwerk Unterallgäu GmbH zu werden. Als Geschäftseinlage wird man hierzu einen Betrag in Höhe von maximal bis zu ca. 130.000 Euro investieren. Dieser Betrag würde anfallen, wenn sich insgesamt zehn Körperschaften an der neuen GmbH beteiligen. „Ich gehe aber fest davon aus, dass wir schlussendlich deutlich mehr Kommunen von einem Beitritt überzeugen können“, so Norbert Führer in seiner Argumentation gegenüber dem Gemeinderat. Im laufenden Verfahren hatten sich 26 Kommunen und der Landkreis, also insgesamt 27 Partner für einen Beitritt interessiert. Sollten alle mitmachen, liegt die Höhe der Geschäftseinlage bei ca. 50.000 Euro.

Auch die Gemeinde Türkheim denkt über einen Beitritt zum Regionalwerk Unterallgäu bei

Am Donnerstag steht diese Entscheidung auch auf der Tagesordnung des Türkheimer Gemeinderates, der sich in der Septembersitzung schon vom designierten Geschäftsführer Dietmar Schell ausführlich informieren ließ. Man wolle sich mit den anderen Kommunen und dem Landkreis über die gemeinsame Gesellschaft aktiv an der Gestaltung der Energiewende beteiligen und sehe im Regionalwerk die große Chance, auch die Bürger und die Grundstückseigentümer bestmöglich in das Projekt einzubinden, so der einhellige Tenor im Gremium. Bürgermeister Norbert Führer hierzu: „Bei uns können sich die Bürger darauf verlassen, dass Landkreis und Kommunen auch morgen und übermorgen noch zur Stelle sind, das unterscheidet uns ganz wesentlich von den reinen Projektentwicklern.“ In Wiedergeltingen soll im kommenden Jahr über das Regionalwerk Unterallgäu der PV-Park „Oberes Ried“ zwischen Bahnlinie und A96 entwickelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. (mz)