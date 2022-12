Winterwald verzaubert Wiedergeltingen

Siegfried Unsin hatte schon Bedenken – doch dann kamen die Besucher zahlreich zu seiner Weihnachts-Winterwunderwelt in Wiedergeltingen und gingen glücklich nach Hause.

Eintauchen in eine Weihnachts-Winterwunderwelt: In Wiedergeltingen ist dies noch bis zum 2. Januar möglich. Dort lockt seit dem Wochenende auf dem Dorfplatz vor der Kirche eine vorweihnachtliche Attraktion Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. Eine Woche lang war Goldschmied Siegfried Unsin damit beschäftigt, einen Winterwald in Szene zu setzen. Zur Hand gingen ihm bei den Aufbauarbeiten und der Errichtung eines Tannenwäldchens mit grasenden Rehen Maximilian Huber, Winfried Doll und Paul Haller.

Die Eröffnung der märchenhaften Wunderwelt war auf 16 Uhr terminiert. Als sich eine halbe Stunde vorher noch niemand sehen ließ, wollte Unsin schon alles abblasen. Doch seine Angst erwies sich als unbegründet.

Pünktlich zum festgesetzten Termin füllte sich der Dorfplatz mit hunderten großen und kleinen Gästen. Die weihnachtlichen Weisen der örtlichen Musikkapelle, wie auch Glühwein, Punsch und Waffeln ließen die Besucher die eisigen Temperaturen vergessen. Und sie spendeten großzügig für Speis und Trank – wohl wissend dass ihr Geld in die Kasse des Kindergartens St. Nikolaus fließt.

Glühwein und Kinderpunsch ließen bei der Eröffnung des Märchen-Winterwaldes bei kleinen und großen Besuchern die eisige Kälte vergessen. Foto: Franz Issing

Drei Engel fuhren in einer Himmelskutsche vor und verteilten an die Kinder allerlei Naschwerk. Foto: Franz Issing

Reinklettern und rausschauen war angesagt. Foto: Franz Issing

Für festliche Stimmung sorgte die örtliche Musikkapelle. Foto: Franz Issing

Einmal Hänsel und Gretel spielen und der bösen Hexe Paroli bieten: Dazu hatten die Kinder reichlich Gelegenheit. Kaum war der Märchenwald eröffnet, nahmen die Kleinen das liebevoll gestaltete Engels- und Hexenhaus in Beschlag und winkten aus den Fenstern Eltern und Bekannten zu. Reinklettern und rausschauen war angesagt.

Mit viel Hallo wurden drei Engel begrüßt, die auf einer festlich geschmückten Himmelskutsche beim Winterwald vorfuhren und an die Kinder allerlei süßes Naschwerk verteilten. Da sah man nicht nur auf Tannenbäumen und schneebedeckten Dächern der Häuschen goldene Lichtlein blitzen, sondern auch in strahlenden Kinderaugen.

Die Gäste in Wiedergeltingen waren vom Märchenwald begeistert

Die Besucher lobten Sigfried Unsin, den Erfinder des Märchenwaldes, in den höchsten Tönen und schwärmten von einer tollen Attraktion für Familien und einer echten Bereicherung für das Dorf. „Ein gelungenes und mit viel Herzblut inszeniertes Event,“ fand zweiter Bürgermeister Bernd Stapfner. Ulf Detmar gab ihm recht. Der Wörishofer bescheinigte dem Goldschmied viel Ideenreichtum wie auch handwerkliches und künstlerisches Geschick. „Der winterliche Märchenwald ist einfach Klasse,“ schwärmte er.

Dies war ganz im Sinne des Erfinders, der seinen Heimatort großen und kleinen Besuchern zu Weihnachten mal „märchenhaft“ zeigen will.