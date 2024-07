Motorrad stößt mit Auto zusammen: Fahrer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 4.50 Uhr kam es auf der B16, Höhe Wiesmühle, zu einem Unfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Laut Polizei war ein 30-Jähriger mit seinem Auto, von der Wiesmühle kommend, in Richtung B16 gefahren und wollte dort nach links auf die B16 fahren. Beim Abbiegen habe er einem aus Richtung Lohhof kommenden Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, heißt es im Polizeibericht. Es kam zum Zusammenstoß: Der 37-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich laut Polizei einen Bruch, Prellungen und Schürfungen zu. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand Totalschaden, das Auto wurde im Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Bis zur Bergung der Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst sperrte die Feuerwehr die Fahrbahn teilweise. (mz)

