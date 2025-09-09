Wieso sind die Mindelheimer Turnhallen ab Samstag für eine Woche geschlossen?

Die Mindelheimer Turnhallen bleiben in der kommenden Woche geschlossen. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Konkret geht es um die städtischen Turnhallen in der Brennerstraße 1, über dem Hallenbad, und der Brennerstraße 4. Die Schließung ist von Samstag, 13. September, bis Sonntag, 21. September vorgesehen. Grund sind laut der Stadt „umfassende Reinungsmaßnahmen“. Eine Nutzung der Hallen sei im genannten Zeitraum nicht möglich.

Wieso konnten die Mindelheimer Turnhallen nicht in den Ferien gereinigt werden?

Auf diese Ankündigung meldete sich jedoch ein Bürger, der den Zeitpunkt der Reinigungsmaßnahmen hinterfragte: „Warum konnten die Reinigungsarbeiten nicht während der Schulferien durchgeführt werden, da waren die Hallen ja sowieso geschlossen?“

Die Stadt hat auf die Kritik reagiert und begründet den Zeitpunkt der Maßnahme wie folgt: „Der Grund für die zusätzliche Schließzeit liegt in personellen Engpässen bei der beauftragten Reinigungsfirma“, heißt es von der Pressestelle. Die betroffenen Gruppen, etwa Schulen und Vereine, habe die Stadt bereits im Juli informiert.

Stadtverwaltung Mindelheim bittet um Verständnis

Die Reinigung der Hallen findet nun in der ersten Schulwoche statt, was laut Stadt insofern sinnvoll ist, da „in der ersten Schulwoche noch kein regulärer Sportunterricht stattfinden wird“. Der Schulbetrieb sei somit nicht eingeschränkt.

„Die Stadtverwaltung versteht, dass die nochmalige Schließzeit für die Vereine mit Unannehmlichkeiten verbunden ist und bittet dafür um Verständnis. Künftig wird verstärkt darauf geachtet, solche Maßnahmen in die Ferienzeiten zu integrieren“, heißt es abschließend seitens der Pressestelle.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Mindelheim

Einwohner : 16.226 (Stand: 31.12.2023)

Bürgermeister : Dr. Stephan Winter (CSU)

Lage : 607 Meter über Normalnull

Fläche : 56,44 Quadratkilometer

Postleitzahl : 87719

KFZ-Kennzeichen: MN

Bekannte Bauwerke in Mindelheim : Mindelburg

Feste und Veranstaltungen in Mindelheim: Frundbergfest (alle drei Jahre), Helfensteiner Tag, Mondlicht Open Air

Homepage : www.mindelheim.de