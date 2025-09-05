Icon Menü
Wildpinkeln und ein Menschenbiss: Eskalation einer Party nach dem Mindelheimer Narrensprung

Mindelheim

Wildpinkeln und ein Menschenbiss auf einer Party nach dem Narrensprung

Eine Frau ist angeklagt, auf der Party nach dem Mindelheimer Narrensprung zwei Menschen angegriffen zu haben. Sie selbst hat den Abend ganz anders erlebt.
Von Melanie Lippl
    Der Mindelheimer Narrensprung zog 2024 zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an. Eine Besucherin benahm sich bei der anschließenden Party offenbar daneben.
    Der Mindelheimer Narrensprung zog 2024 zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an. Eine Besucherin benahm sich bei der anschließenden Party offenbar daneben. Foto: Kathrin Elsner (Archivbild)

    Man könnte sie für die Staatsanwältin halten, säße sie nicht auf der „falschen“ Seite im Gerichtssaal, neben ihrem Verteidiger: Die 25 Jahre alte Angeklagte trägt eine weiße Bluse und eine elegante Hose, und die Taten, die man ihr vorwirft, scheinen auf den ersten Blick so gar nicht zu ihrer äußeren Erscheinung zu passen. Bei einer Faschingsparty nach dem Mindelheimer Narrensprung im Februar 2024 soll sie, nachdem sie wild gepinkelt hatte, einen anderen Gast gebissen sowie eine Security-Mitarbeiterin getreten haben. Offenbar hatte die Angeklagte an jenem Abend fast zwei Promille Alkohol im Blut.

