Achtung Wildwechsel! Förster bitten um Vorsicht

In den Wäldern des Forstbetriebs Ottobeuren kam es zuletzt wieder zu mehreren Wildunfällen. Der Forstbetrieb bittet die Autofahrer und Autofahrerinnen deshalb gerade in den Dämmerungs- und Nachtstunden um erhöhte Vorsicht, reduzierte Geschwindigkeit und Rücksichtnahme auf das Wild. Sollte es dennoch zu einem Wildunfall kommen, gibt es einiges zu beachten.

„Mit den kürzer werdenden Tagen verlagert sich der Berufsverkehr zunehmend in die Dämmerung und damit in Zeiten mit erhöhter Wildaktivität“, so Forstbetriebsleiter Hermann S. Walter. In der Konsequenz steigt die Zahl der Wildunfälle wieder an. Sollte ein Unfall passieren, muss der Unfallort abgesichert und deutlich markiert werden, um Tierleid zu vermeiden. Denn Folge derartiger Unfälle sind oftmals nicht nur erhebliche Schäden an den Fahrzeugen, sondern auch verletzte Tiere, die man nicht unnötig leiden lassen darf: „Nicht immer verenden Rehe, Wildschweine oder Füchse unmittelbar am Unfallort. Es ist dann Aufgabe des zuständigen Försters oder Jagdpächters, die oft schwer verletzten Tiere zu suchen und zu erlösen.“ Keine leichte Aufgabe – umso mehr bei nicht eindeutig beschriebenen Unfallorten.

Polizei und Helfer sollten bei einem Wildunfall präzise informiert werden

Um Tierleid zu vermeiden, bittet der Forstbetrieb darum, bei einem Wildunfall – insbesondere mit ungeklärtem Verbleib des Tieres – immer die Polizei möglichst präzise über den Unfallort zu informieren und zusätzlich immer den Unfallort deutlich zu markieren: „Oftmals finden sich am Unfallort kaum sichtbar nur einige wenige Haare. Hingegen sehen wir einen über den nächstgelegenen Straßenpfosten gestülpten Einweghandschuh oder einen in den Boden gesteckten Ast mit Markierungsband oder einem Taschentuch sofort. Gut markierte Unfallorte helfen uns enorm und erleichtern auch unseren Hunden die Arbeit“, so Förster Thomas Skarplik. (mz)