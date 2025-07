Herzlichen Glückwunsch, Wilhelm Unfried!

Für Wilhelm Unfried ist es ein etwas ungewohnter Rollenwechsel: Seit weit mehr als vier Jahrzehnten ist er derjenige, der Fragen stellt und die Antworten mitschreibt. Auch im Ruhestand hat der leidenschaftliche Lokaljournalist nicht damit aufgehört. Und nun sitzt er an seinem Küchentisch und soll selbst Fragen beantworten: Er wird heute 75 Jahre alt und das will die Mindelheimer Zeitung nutzen, um mit einem ihrer langjährigsten Mitarbeiter darüber zu sprechen, wie sich der Journalismus im Laufe der Jahrzehnte verändert hat – und ob er auch heute wieder Journalist werden würde.

Seinen ersten Artikel für die MZ hat Wilhelm Unfried schon als 17-Jähriger geschrieben, damals als Betreuer beim TSV Mindelheim. Später wurde er Jugendleiter, war bei vielen Fußballspielen ohnehin vor Ort – und schrieb darüber. Da war es eigentlich nur folgerichtig, dass er irgendwann auch gleich die Sonntagsdienste in der MZ-Sportredaktion übernahm, am Telefon Spielergebnisse erfragte und für die montägliche Sportseite Artikel tippte. Dabei hatte er keineswegs vor, Journalist zu werden, sondern unterrichtete drei Jahre an Haupt- und Grundschulen im Unterallgäu.

Seine Entscheidung, lieber Journalist als Lehrer zu werden, hat er nie bereut

Und wer weiß, ob es nicht dabei geblieben wäre, wenn es 1980 nicht diesen Ausflug in die Mindelheimer Partnerstadt East Grinstead gegeben hätte: Wilhelm Unfried fuhr als Stadtrat mit, Siegfried Hasler als damaliger MZ-Redakteur. Weil sich der Rückflug verspätete, saßen die beiden zusammen in einer Flughafenbar und Hasler stellte ihm die Frage, die die Weichen neu stellen würde: „Willst du nicht bei uns den Sport machen?“ Und Wilhelm Unfried wollte.

Bereut habe er diese Entscheidung nie. „Ich hab‘ ja mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt er. „Das war mir nie zu viel. Ich hab‘ das nie als Last empfunden.“ Der Kontakt mit den Leuten, die Fußballspiele und dann auch die Berichte über die Lokalpolitik, das war einfach sein Ding in den 29 Jahren als Redakteur und ist es noch heute im Ruhestand als freier Mitarbeiter. Seine Maxime von damals begleitet ihn nach wie vor: „Jede Medaille hat zwei Seiten.“ Das sei damals schon wichtig gewesen – und heute in Zeiten von Fake News noch viel wichtiger.

Auch früher wurde gestritten – aber nicht so verbissen wie heute, glaubt Wilhelm Unfried

Überhaupt habe sich in den vergangenen 40 Jahren in der Medienbranche mehr verändert als in den 500 Jahren seit Guttenberg. Binnen weniger Jahre war der Bleisatz Geschichte, die Schreibmaschinen wichen Computern, die häufig „abstürzten“ und gerade geschriebene Texte unwiederbringlich mit sich rissen. „‘Beim zweiten Mal geht‘s schneller‘, wurde damals zum geflügelten Wort“, sagt Wilhelm Unfried und lacht. Fotografiert wurde analog und nach dem Festumzug beim Frundsbergfest zog sich die Sekretärin schon mal mit 36 Filmrollen in die Dunkelkammer zurück.

„Das waren schon schöne Zeiten“, sagt er rückblickend. Nach den Gemeinderatssitzungen ging‘s meist noch mit den Räten in die Wirtschaft. „Da hat man oft mehr erfahren als vorher in der Sitzung.“ Heute wäre das undenkbar, befürchtet Wilhelm Unfried: „Die sind in manchen Orten viel zu zerstritten, um miteinander in die Wirtschaft zu gehen.“ Dabei habe man früher ja auch gestritten und verschiedene Meinungen gehabt – „das ist auch wichtig in einer Demokratie – aber das wurde nicht so verbissen ausgetragen“. Die Stimmung, glaubt er, war entspannter, zufriedener, weniger hektisch. Aber wenn er wieder in der Flughafenbar säße und Siegfried Hasler ihn fragen würde, würde er auch heute wieder Ja sagen. Denn: „Das ist mit Sicherheit einer der interessantesten Berufe, die es gibt.“