Wirbel um "Wahl" eines weiteren Stellvertreters von Landrat Eder

Plus Nachdem Daniel Pflügl das Amt als weiterer stellvertretender Landrat abgegeben möchte, muss der Kreistag einen Nachfolger bestimmen. Das Wie sorgt schon jetzt für Ärger.

Schon im Juni hatte Daniel Pflügl angekündigt, aus beruflichen Gründen sein Amt als weiterer stellvertretender Landrat abgeben zu wollen. In seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 16. Oktober wird der Kreistag dieser Bitte aller Voraussicht nach entsprechen und muss dann einen Nachfolger bestimmen. Das Wie sorgt dabei schon jetzt für Verärgerung.

Denn wie Maria Bachmaier, die am Landratsamt unter anderem für die Geschäftsordnung des Kreistags zuständig ist, in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses erklärte, wird es – anders als bei Eders direktem Stellvertreter Stephan Winter – keine Wahl geben, sondern nur einen Beschluss. Im Gegensatz zur Wahl ist dieser nicht geheim, sondern es wird offen abgestimmt – sehr zum Missfallen der Kreisrätinnen und -räte.