Bad Wörishofen

12:00 Uhr

Baustart: Finsterwalder verwirklicht in Bad Wörishofen "Meilenstein der Expansion"

Plus Das Logistikunternehmen Finsterwalder schafft auf seinem neuen Gelände auch eine große Solaranlage. Warum die Firma den Standort Bad Wörishofen so schätzt.

Von Markus Heinrich

Die Finsterwalder Gruppe hat den Bau einer hochmodernen Logistikanlage in Bad Wörishofen begonnen. Mit dem Fortgang der Arbeiten ist man sehr zufrieden. Bereits im Dezember 2024 will das Unternehmen die neue Anlage beziehen, die Rede ist von einem "bedeutenden Meilenstein in der Expansion des Unternehmens und seiner Präsenz in Süddeutschland".

Das Logistikzentrum liegt verkehrlich günstig an der Achse München – Bodensee ( A96), in der Nähe der Metropolen München und Augsburg. Der Standort in Bad Wörishofen biete "eine erstklassige Infrastruktur, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden", lobt Finsterwalder. Das neue Gebäude liegt direkt gegenüber der bisherigen Finsterwalder-Niederlassung an der alten B18 auf Türkheimer Flur.

