Wirtschaft

vor 32 Min.

Kneipp gibt Gas: 25 Millionen Euro für geplanten Ausbau

Plus Wie der traditionsreiche Hersteller von Arzneimitteln und Pflegeprodukten in die Zukunft steuert. Das Unternehmen will beim Klimaschutz Vorreiter sein.

Von Markus Heinrich und Gerhard Meißner

Die Geschäfte bei Kneipp laufen gut. Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie profitiert der Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln und Pflegeprodukten vom steigenden Gesundheitsbewusstsein der Menschen. Die Zeichen stehen auf Wachstum. 25 Millionen Euro will die Kneipp GmbH in den nächsten Jahren in den Standort Ochsenfurt bei Würzburg investieren. Auch die Zahl der Kneipp Stores, wie es einen in Bad Wörishofen gibt, soll steigen.

