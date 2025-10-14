Wollen ausländische Fachkräfte im Allgäu bleiben?

In den Allgäuer Betrieben arbeiten inzwischen zahlreiche Arbeitskräfte aus dem Ausland. Doch werden sie ausreichend unterstützt und bleiben sie dem regionalen Arbeitsmarkt auf Dauer erhalten? Das möchte die Allgäu GmbH herausfinden. Dazu hat sie eine Studie gestartet. Derzeit werden Betriebe mit Sitz in der Region zu ihrer betrieblichen Willkommenskultur befragt und Experten interviewt. Ziel ist es, Maßnahmen ableiten zu können, mit denen dann Menschen gewonnen und vor allem gehalten werden, sagt Jana Reuß von der Allgäu GmbH. Sie ist Projektleiterin der Studie, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.

Gefördert wird die Studie durch das Bayerische Wirtschaftsministerium, das auch für die Landesentwicklung zuständig ist. Bereits im April hat das Projekt begonnen, sagt Reuß.

Eine gute Willkommenskultur sei maßgeblich dafür, ausländische Arbeits- und Fachkräfte zu gewinnen. Mitarbeiter müssten von Anfang an unterstützt werden – vom betrieblichen Miteinander bis hin zu sozialen Faktoren. Das Ergebnis sei eine höhere Bindung zum Unternehmen und schlussendlich zur Region, sagt Reuß. Die Suche nach Mitarbeitern im Ausland sei heute eine zentrale Aufgabe für Betriebe. Sie für die Region zu begeistern und langfristig im Unternehmen zu halten, kann herausfordernd sein. Mit der Studie soll untersucht werden, wo es in den hiesigen Betrieben noch hapert – und welche Angebote bereits gut funktionieren. „Wir versuchen herauszufinden, wo wir stehen“, sagt Reuß.

Firmen werden unter anderem zu ihrem Recruiting-Prozess befragt. Was tun Sie, um Arbeits- oder Fachkräfte zu gewinnen, lautet eine der Fragen. Ebenso geht es um den Standort Allgäu: Spielt dieser für ausländische Mitarbeiter eine Rolle? Die Ergebnisse sollen voraussichtlich Anfang nächsten Jahres vorgestellt werden. Ausländische Mitarbeiter werden dafür übrigens nicht befragt. Deren Sichtweise soll unter anderem über Experten eingefangen werden.