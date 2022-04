Töpfermarkt: ab Dienstag Sperrungen in Türkheim

Anlässlich des Töpfermarkts der von Freitag, 29. April, bis 1. Mai, im Schlossgarten in Türkheim stattfindet, kommt es zu Änderungen im Straßenverkehr im Bereich Türkheim.

Zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs werden folgende Straßen für Fahrzeuge aller Art von Dienstag, 26. April, 18 Uhr, bis Dienstag, 3. Mai, 8 Uhr, gesperrt.

Die Rosenstraße zwischen Altbgm.-Wiedemann-Straße bis Kreuzung Ludwig-Aurbacher-Straße.

Die Wörishofer Straße zwischen Torbogen und Altbgm.-Wiedemann-Straße.

Die Mündung in die Altbgm.-Wiedemann-Straße sowie die Altbgm.-Wiedemann-Straße selbst bleiben frei befahrbar. Dies gilt auch für die Mündung Grabenstraße in die Max.-Philipp-Straße sowie die Grabenstraße selbst.

Vor drei Jahren fand zuletzt ein Töpfermarkt in Türkheim statt.

Folgende Umleitungen werden vorgenommen:

Richtung Süden über die Bahnhofstraße, Hochstraße, Bgm.-Singer-Straße.

Richtung Norden Bgm.-Singer-Straße, Hochstraße, Ramminger Straße.

Eingeschränkte Halteverbote gelten an allen Tagen entlang der Hochstraße und der Bahnhofstraße beidseitig.

Absolute Halteverbote gelten in der Altbgm.-Wiedemann-Straße Südseite in ihrer gesamten Länge (auch auf den Seitenstreifen), in der Altbürgermeister-Wiedemann-Straße, Nordseite in ihrer gesamten Länge, auch auf dem Seitenstreifen, ab der Mündung Wörishofer Straße bis 50 Meter weiter Richtung Westen mit dem Zusatz „Be- und Entladen Fieranten frei“. Außerdem im Tirolerweg (Südseite) ab Mündung in die Wörishofer Straße bis zur Kreuzung Oberjägerstraße (Halteverbot). Außerdem Am Bächle beidseitig, Ludwig-Aurbacher-Straße ab Kreuzung Rosenstraße bis Mündung Hochstraße beidseitig, Rosenstraße beidseitig ab Altbgm.-Wiedemann-Straße bis Kreuzung L.-Aurbacher-Straße und ab Kreuzung Ludwig-Aurbacher-Straße bis Bahnhofstraße einseitig auf der Ostseite, Grabenstraße Südseite bis Mündung Oberjägerstraße, Bürgermeister-Singer-Straße beidseitig und Kapuzinerstraße beidseitig.

Das Ordnungsamt der Gemeinde Türkheim bittet um Verständnis und Beachtung.