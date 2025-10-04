Neu: Ohne Parkplatzsuche bequem zum Festival der Nationen

Damit die Besucherinnen und Besucher des Festivals der Nationen entspannt und ohne Parkplatzsuche zu den Konzerten gelangen, richtet der Veranstalter gemeinsam mit den Stadtwerken Bad Wörishofen einen kostenlosen Bus-Shuttle ein.
Bad Wörishofen
Damit die Besucherinnen und Besucher des Festivals der Nationen entspannt und ohne Parkplatzsuche zu den Konzerten gelangen, richtet der Veranstalter gemeinsam mit den Stadtwerken Bad Wörishofen einen kostenlosen Bus-Shuttle ein.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden