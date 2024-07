Am Wochenende stehen in und um Mindelheim viele Feste an

Am Wochenende von 26. Juli bis 28. Juli wird es in und um Mindelheim niemandem langweilig - zahlreiche Feste, Konzerte und andere Veranstaltungen stehen auf dem Progamm. Hier sind unsere Tipps.

mit Kaffee u. Kuchen: Gasthaus Goldener Adler, Kirchstraße 14 in Unteregg, So 13.30 Uhr.

(Solorepetitorin an der Oper in Köln), Werke von Schumann und Chopin: Evang. Erlöserkirche, Lindenweg 8, Sa 16-17 Uhr, Karten ab 15.30 Uhr an der Tageskasse.

„Wein und Genuss“ mit deutschen und italienischen Weinspezialitäten, Berliner Currywurst, Speck-/Wurstteller u. Käse: Kurhaus, Hauptstraße 16 in Bad Wörishofen, kleiner Park, Sa 17-22 Uhr.

Sandbergfest des Schützenvereins Alpenrose am Sandberg, Könghausen: Rock ab Berg mit DJ Noss und Bauer am Fr 21 Uhr. Blasmusikabend mit dem Musikverein Lyra Eppishausen am Sa 20 Uhr. Am So 11 Uhr Mittagstisch mit der Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach, Kaffee u. Kuchen mit „Klaro“.

Gartenfest der Feuerwehr Markt Wald: Beginn mit Floriansmesse, anschl. Fest mit Spanferkel, Kaffee u. Kuchen, Aperolbar, Spiele, musikalische Umrahmung vom Musikverein Markt Wald, Feuerwehr, Hauptstraße 48 in Markt Wald, am So ab 10 Uhr.