Stadtführung, Theater und Eishockey: Die Tipps zum Wochenende

In Mindelheim am Maristenkolleg, Bühne unter der Studienkirche, wird am Freitag um 19.30 Uhr, das Stück „Blaubart realoaded“ aufgeführt. Eine schaurig-moderne Märchenadaption mit dem Oberstufentheater des Maristenkollegs. Eintritt frei, Spenden erbeten.