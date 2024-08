Waldfest, Biergarten-Konzert, Radltour: Die Tipps für das Wochenende

Viele Outdoor-Veranstaltungen finden am Wochenende vom 9.8. bis 11.8. statt! Ob sportlich mit dem Rad, festlich auf dem Waldfest oder beim Biergarten-Konzert oder ruhig beim Freizeittreffen für Hinterbliebene - es ist für jeden etwas dabei!

In der Evangelischen Erlöserkirche in Bad Wöishofen findet am Samstag um 16 Uhr ein Orgelkonzert mit Kurkantor Rainer Timmermann statt. Eintritt frei - Spenden erbeten.

Ein „Hoigata em Bahheisla“ findet am Sonntag ab 20 Uhr im Bahnhäusle in Oberneufnach statt.

Auf dem ehemaligen Mussack-Hof in Westernach findet am Samtag ab 19.30 Uhr das Westernacher Waldfest des Musikvereins statt. Es beginnt mit einem Discoabend am Samstag, am Sonntag ab 10 Uhr Feldgottesdienst an der St. Anna-Kapelle, anschließend Frühschoppen, ab 11.30 Uhr Mittagstisch. Ausweichtermin ist der 14. und 15. August.

Auf dem Parkplatz der AOK in der Krumbacher Straße in Mindelheim startet am Samstag um 9.30 Uhr der Treff der AOK Radlerfreunde. Die Ganztagestour führt über Unggenried, Oberauerbach, Stetten, Grabus, Sontheim, Markt Rettenbach, Engetried, Obergünzburg, Willofs, Webams, Eggenthal, Baisweil und zurück (nur bei sicherem Wetter).

Am Theaterplatz beim Forum Mindelheim startet am Sonntag um 9 Uhr die Radl-Tour des ADFC, über Bad Wörishofen geht es zum Biergarten in Holzhausen, auf der Rückfahrt wird Station im Hopfenbräu-Biergarten in Rammingen gemacht. Gegen 9.45 Uhr kann man im Ostpark in Bad Wörishofen zur Radlergruppe dazustoßen.

Am Samstag um 14.30 Uhr startet am Theaterplatz in Mindelheim die Stadtführung „Bei uns geht die Post ab“. Erfahren Sie die Herkunft der Sprichwörter und Redewendungen bei diesem Stadtrundgang . Anmeldung unter Telefon 08261/9915161 oder touristinfo@mindelheim.de.