Von Faschingsball bis Kesselfleischessen: Die Tipps für das Wochenende

Taizégebet, Kesselfleischessen oder Eishockey: Neben den zahlreichen Faschingsbällen gibt es auch einige Veranstaltungen abseits der närrischen Zeit. Was am kommenden Wochenende im Unterallgäu geboten ist.

Der Kinderball mit DJ, Minigarde Siedelonia und Crazy Kids aus Oberrieden findet am Sonntag um 13.30 Uhr im Vereinsheim, Westernach, Schwabenstraße 1 a in Mindelheim statt.

In Amberg wird der Kinderball von Musik von einem DJ und dem Auftritt der Minigarde Geltelonia begleitet. Stattfinden wird er am Sonntag um 14 Uhr im Kaisersaal im Dorfgemeinschaftshaus, Frühlingstraße 3.

Jumping Joe, die Narrwangia und die Minigarde Engetried treten beim Kinderball in Dirlewang auf. Los geht's am Sonntag um 13 Uhr in der Turnhalle, Marktstraße 23.

Der Kinderball der Haselonia findet hingegen schon am Samstag um 13.30 Uhr in der Fundushalle in der Haselbacher Straße in Eppishausen satt. Auftritte gibt es von der FG Breitenbrunn, Ballustika und Salgelonia.