Erst Faschingsparty, dann Weißwurstessen: Unsere Tipps fürs Wochenende

Der Fasching hat das Unterallgäu fest im Griff: Doch am Wochenende von 20. und 21. Januar sind nicht nur närrische Veranstaltungen geboten, wie unsere Übersicht zeigt.

Wer Fasching liebt, wird an diesem Wochenende in unseren Veranstaltungstipps für den Raum Mindelheim und Bad Wörishofen fündig. Doch am 20. und 21. Januar ist auch noch mehr geboten, wie unsere Übersicht zeigt.

Sportlich sein bei der Schlittschuhnacht und beim Schlägerlauf

Beim öffentlichen Lauf in der Arena Bad Wörishofen, Stadionring 1, kann man sich am Samstag von 14 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 11 und 14 bis 16 Uhr auf dem Eis vergnügen. Am Sonntag findet von 7.45 bis 8.45 Uhr der Schlägerlauf statt (Betreten nur mit Schlittschuhen, Helm und Handschuhen gestattet).

Im Türkheimer Sieben-Schwaben-Eisstadion, Waldstraße 5, findet der freie Lauf am Samstag und Sonntag von 14 bis 15.45 Uhr statt. Am Samstag ist von 19 bis 21 Uhr zusätzlich noch die Türkheimer Schlittschuhnacht.

In Türkheim sind an der Römerschanze Langlaufloipe und Skatingrunde gespurt.

Von Mindelheim bis Bad Wörishofen: Die Narren haben die Region im Fasching im Griff

Der Kinderball im Bürgerhaus Mindelau, Dorfstraße 2, beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Mit dabei sind die FG Mindelau, Oberegger Diamonds und Crazy Youngsters Oberrieden.

20 Jahre Mindel Harmonists heißt es beim Faschingskonzert am Sonntag, 17 Uhr, im Mindelheimer Forum, Theaterplatz 1.

In Bad Wörishofen finden im Pfarrzentrum St. Ulrich, Litauenplatz 3, am Samstag gleich mehrere Veranstaltungen statt. Von 14 bis 17 Uhr ist der Kinderfasching (waffenfreie Zone). Von 19 bis 0 Uhr ist dann Teenieball. Auftritte gibt's von Kneippilonia und Stammkneippverein.

177 Bilder Rasante Märsche und fantasievolle Shows beim Gardetreffen in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Einen Kinderball mit Auftritten von Liwelonia Bedernau, Minigarde Breitenbrunn und Salgelonia gibt's auch in der Sporthalle Bedernau, Weilbacher Straße - Beginn ist am Sonntag um 13.30 Uhr.

Der Ball der Vereine im Sportheim Loppenhausen, Turnhalle beginnt am Samstag um 19.30 Uhr. Für Musik sorgt Timeless Burgau, dazu gibt's Auftritte der Garde Breitenbrunn und Liwelonia. Am Sonntag um 13.30 Uhr findet der Kinderball mit einem Auftritt der Mindelonia statt.

Dirlewang feiert den Narrwangiaball mit Musik von LPC und Auftritten der Mindelonia, FG Breitenbrunn und des Ronsberger Faschingsvereins am Samstag um 20 Uhr in der Turnhalle, Marktstraße 23.

In Eppishausen wird in der Fundushalle, Haselbacher Straße, am Samstag ab 19.30 Uhr der Ball der Vereine gefeiert. Musik gibt's von Four to Five.

159 Bilder So fröhlich und bunt war das Minigardetreffen in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Familienfasching mit der Minigarde der Ettrinarria und der Männergarde Traunarria steht im Dorfgemeinschaftshaus, Traunried 11, am Sonntag ab 13.30 Uhr auf dem Programm.

In Mattsies findet am Samstag um 19 Uhr der Teenieball der Mattsiesonia in der Festhalle statt.

Der Ski- und JCS-Ball im Siebnacher Gasthaus Zum Kreuz, Am Bach 11, beginnt am Samstag um 20 Uhr. Für Musik sorgen Blue Stars und die Guggenmusik Isny, zudem gibt es Auftritte der Zaisonarria und Traunarria.

Der Feuerwehrball in Ettringen beginnt am Samstag um 20 Uhr in der Neuen Turnhalle, Schulstraße 6 a. Musik gibt's von den Mangos, hinzu kommen Einlagen von Gaudilonia, Geltelonia und der Feuerwehr.

in beginnt am Samstag um 20 Uhr in der Neuen , Schulstraße 6 a. Musik gibt's von den Mangos, hinzu kommen Einlagen von Gaudilonia, Geltelonia und der . Das Kaffeekränzchen des Schützenvereins mit Auftritten der Showtanzgruppe „Crazy Kids“ aus Oberrieden und der Minigarde Pfaffelonia findet am Sonntag um 13.30 Uhr im Vereinsheim Egelhofen, Hausnummer 15, statt.

In der Festhalle Mattsies, Herrenängerweg 1 A, gibt's am Samstag um 13 Uhr ein Kaffeekränzle mit Musik von Volxmucke und einem Auftritt der Mattsiesonia.

Der Schützenball wird am Samstag, 20 Uhr, im Schützenheim, Alte Ramminger Straße 4 in Tussenhausen gefeiert. Musik gibt es von Wolfgang Eberle alias „DJWosi“, dazu einen Auftritt der Zusamfunken aus Markt Wald.

Deftig wird's mit Weißwürsten und Kesselfleisch

Zum Frühschoppen mit Weißwurstessen lädt FC Loppenhausen jeden dritten Sonntag im Monat ein - diesmal ist es wieder so weit. Los geht's am Sonntag um 9.30 Uhr im Sportheim.

Wer lieber Kesselfleisch bevorzugt, ist in Wiedergeltingen richtig: Dort serviert der Veteranen- und Soldatenverein zusammen mit dem Feuerwehrverein am Samstag ab 11 Uhr Deftiges.

Für alle, die gerne Sport schauen: Das ist los im Unterallgäu

Zwei Eishockeyspiele stehen am Wochenende an. Am Sonntag spielt um 16.30 Uhr der ESV Türkheim gegen die SG Bad Bayersoien in der Bezirksliga . In der Oberliga tritt der ECDC Memmingen am Sonntag um 18 Uhr gegen den EV Füssen an.

In der Oberliga tritt der ECDC Memmingen am Sonntag um 18 Uhr gegen den EV Füssen an. In Mindelheim finden die Unterallgäuer Futsal-Meisterschaften statt. Los geht's am Maristenkolleg am Samstag um 9 Uhr mit den ersten E-Junioren, es folgen um 12 Uhr die nächsten E-Junioren und um 15 Uhr die D-Junioren.

Zudem sind die Hallenfußballtage des FC 98 Auerbach/Stetten in Mindelheim am Maristenkolleg: Am Sonntag um 9 Uhr spielen die G1-/G2-Junioren, ab 13.30 Uhr dann die F-Junioren.

Die Türkheimer Volleyballfrauen treten in der Landesliga am Samstag ab 14.30 Uhr in der Mittelschule Türkheim gegen die Spielerinnen des FC Langweid und des TSV München Ost an.

