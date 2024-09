Feuerwehrjubiläum, Motocross und Lauschtour: Das Wochenende im Unterallgäu

In Mindelheim startet am Freitag um 19.30 Uhr am Einlasstor in der Kornstraße die Führung „Dämmrig war‘s“. Eine Stadtführerin erzählt aus ihrem Leben, als es nachts in der Stadt noch dunkel war, die Pest wütete und sie so manche Plage auf sich nehmen musste, Anmeldung und Information 08261/9915161 oder

touristinfo@mindelheim.de

.