Von Orgelkonzert bis Trödelmarkt: Am Wochenende ist einiges geboten

Das vor uns liegende Wochenende von 8. Juni bis 9. Juni wird hoffentlich besser als das vergangene. Was Sie rund um Mindelheim alles unternehmen können.

Nach dem großen Regen mit Hochwasser und vielen Einsätzen steht uns jetzt ein hoffentlich ruhigeres Wochenende bevor, an dem in der Region wieder allerhand geboten ist.

Konzerte von Klassik bis Pop

Im Bad Wörishofer Kurtheater spielen am Samstag um 19 Uhr „Conny und die Sonntagsfahrer". Das Motto ihres Programms lautet "Musik liegt in der Luft“.

Getragener ist es dagegen in der Klosterkirche Irsee, wo am Sonntag um 17 Uhr die 4. Irseer Orgelvesper beginnt. Es spielt Roland Götz aus Augsburg. Bereits am Samstag um 16 Uhr gibt es in der Basilika Ottobeuren ein Orgelkonzert mit Alexander Grün. Er spielt Werke von Bach, Bruckner, Ravel und Improvisationen.

Wer es ausgefallener mag, kann in der Kemptener Big Box am Samstag um 20 Uhr die rumänischen Popstars „Smiley-Vescan-Juno" erleben.

Auch das Allgäuer Literaturfestival geht weiter. Im Kaufbeurer Kunsthaus liest am Samstag um 19 Uhr Andreas Maier aus „Die Heimat“.

Frühsommerliche Feste mit viel Spaß und Musik

In Unterkammlach feiert der Schützenverein Frohsinn sein 100-jähriges Bestehen. Am Freitag beginnt um 20 Uhr der Festabend mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein im Festzelt. Am Samstag ab 14 Uhr steht der Sommer-Biathlon für Gruppen und Vereine auf dem Programm und abends ab 20 Uhr ist Blasmusik-Party mit „5er-Blech“. Am Sonntag schließlich startet um 9 Uhr der Kirchenzug zur Pfarrkirche am Vereinsheim. Der Festgottesdienst beginnt um 9.15 Uhr. Im Anschluss gibt es Frühschoppen und Mittagstisch im Festzelt, wo das Festwochenende ab 13.30 Uhr Kaffee und Kuchen ausklingt.

In Mattsies gestaltet der Musikverein ein Gartenfest, das sicherheitshalber in die Festhalle verlegt wurde. Am Sonntag ist um 10.15 Uhr Gottesdienst und anschließende unterhält der Musikverein Stetten, nachmittags spielt die Jugendkapelle Rammingen zu Kaffee u. Kuchen, die Minis der Mattsiesonia zeigen einen Tanz.

Auch in Bad Wörishofen wird gefeiert. Am Pfarrheim St. Justina findet am Samstag ab 13.30 Uhr das gemeinsame Sommerfest der Kitas St. Anna, St. Stephan u. Mariä Heimsuchung statt. Es gibt Spielstationen und das Puppentheater „Ulli & Theobald und die Geschichte vom heiligen Ulrich“. Außerdem werden Kaffee, Kuchen, Fingerfood und kalte Getränke angeboten.

Radeln für den guten Zweck bei der Radrundfahrt

Sportlich geht es bei der Unterallgäuer Radrundfahrt des Velo-Clubs in Mindelheim zu. Sie findet am Sonntag von 6 bis 16 Uhr statt. Start und Ziel ist am Hallenbad, dort gibt es auch Verpflegungsstationen. Vier Strecken stehen zur Auswahl und auch auf der Strecke sind drei Verpflegungsstationen aufgebaut, für jeden gefahrenen Kilometer geht ein Cent von Steber-Tours und Haydu-Transporte an die Kartei der Not.

Märkte zum Stöbern und Staunen

Der Markt Türkheim wird am Sonntag zum Flohmarkt. Im ganzen Gemeindegebiet finden zwischen 10 und 14 Uhr in Garagen, Gärten und Auffahrten Mini-Flohmärkte statt. Auf dem Hof der Grundschule ist außerdem von 13 Uhr bis 15.30 Uhr ein Schulhof-Flohmarkt mit verschiedenen Aktionen und Attraktionen von Vereinen. Es werden auch Kaffee und Kuchen angeboten.

Einen Dorfflohmarkt gibt es am Sonntag auch in Steinheim bei Memmingen. Er findet von 9 bis 15 Uhr statt. Kulinarisches gibt's am Dorfgemeinschaftshaus und beim Feuerwehrhaus. Außerdem findet auf dem Parkplatz der Firma Pfeifer in Memmingen (Dr.-Karl-Lenz-Straße) am Samstag von 8 bis 15 Uhr ein Flohmarkt statt und am Sonntag gibt es in Buchloe im Kleintierzüchterheim von 8 bis 11 Uhr einen Kleintiermarkt des Kleintierzuchtvereines Buchloe und Umgebung.