Wohnen im Alter in der Natur in Bad Wörishofen: Gemeinschaftsprojekt zwischen Traum und Bauordnung

Bad Wörishofen

Lebendiger Kneipp-Garten in Bad Wörishofen: Gemeinschaftsprojekt zwischen Traum und Bauordnung

Der „Kneipperlebnisraum Natur“ wird schon mit Leben erfüllt. Doch auf dem riesigen Gelände soll noch viel mehr entstehen. Es geht um gemeinsames Wohnen im Alter.
Von Markus Heinrich und Karin Donath
    Auf dem Gelände wurde schon gewerkelt. Vereinsmitglieder haben Fichtenstangen als Rankhilfen für die Bohnen aufgestellt, dazwischen wurden Kürbispflänzchen gesetzt worden. In der Anwachsphase trugen sie Schneckenkrägen aus alten Plastikeimern ohne Boden, die später wieder entfernt werden.
    Auf dem Gelände wurde schon gewerkelt. Vereinsmitglieder haben Fichtenstangen als Rankhilfen für die Bohnen aufgestellt, dazwischen wurden Kürbispflänzchen gesetzt worden. In der Anwachsphase trugen sie Schneckenkrägen aus alten Plastikeimern ohne Boden, die später wieder entfernt werden. Foto: Salzgeber

    Während die Planungen fürs Große noch laufen, ist der neue „Kneipperlebnisraum Natur“ in der Nähe der Therme Bad Wörishofen im Kleinen schon voller Leben. Doris Richter aus Bad Wörishofen ist die Vorsitzende des Vereins „Hoigadda“ und bringt sich überall dort ein, wo Hilfe gebraucht wird. Als sie hörte, dass die große Anlage für alle zugänglich gemacht werden soll, konnte sie es zunächst gar nicht glauben. „Dieser offene Garten für alle, wo sich jeder nach seinen Möglichkeiten werkeln kann, ist eine großartige Idee“, schwärmt sie. Die Pläne der Eheleute Salzgeber gehen aber noch viel weiter. Ein Wohnprojekt soll entstehen, mit dem einst größten Gewächshaus Deutschlands als Zentrum.

