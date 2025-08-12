Lebendiger Kneipp-Garten in Bad Wörishofen: Gemeinschaftsprojekt zwischen Traum und Bauordnung

Während die Planungen fürs Große noch laufen, ist der neue „Kneipperlebnisraum Natur“ in der Nähe der Therme Bad Wörishofen im Kleinen schon voller Leben. Doris Richter aus Bad Wörishofen ist die Vorsitzende des Vereins „Hoigadda“ und bringt sich überall dort ein, wo Hilfe gebraucht wird. Als sie hörte, dass die große Anlage für alle zugänglich gemacht werden soll, konnte sie es zunächst gar nicht glauben. „Dieser offene Garten für alle, wo sich jeder nach seinen Möglichkeiten werkeln kann, ist eine großartige Idee“, schwärmt sie. Die Pläne der Eheleute Salzgeber gehen aber noch viel weiter. Ein Wohnprojekt soll entstehen, mit dem einst größten Gewächshaus Deutschlands als Zentrum.

