Sportartikelhersteller O'Neal darf im Unterallgäu bauen

O’Neal Europe errichtet Lager- und Versandgebäude in Wolfertschwenden. Das Unternehmen stellt unter anderem Motocross- und Mountainbike-Bekleidung her.

Als Gewerbestandort bekommt Wolfertschwenden Zuwachs: Künftig sind in der Gemeinde auch Lager und Versand für Motocross- und Mountainbike-Bekleidung von O’Neal zu finden. Einem entsprechenden Bauantrag des Sportartikelherstellers hat der Wolfertschwender Gemeinderat zugestimmt.

Welche Pläne O'Neal Europe für Wolfertschwenden hat

Entstehen soll der Neubau eines Versand- und Lagergebäudes samt Verwaltungstrakt. Der Baukörper besteht aus drei Teilen samt Nebengebäuden. Direkt an der Gewerbestraße soll der Bürotrakt angesiedelt werden. In der Mitte des Hallengebäudes ist ein Bereich für das Hochregallager vorgesehen. Im östlichen Bereich in Richtung Bahnlinie gliedert sich eine Logistikhalle mit Versand an. Das mehr als 30.000 Quadratmeter große Grundstück, das derzeit noch landwirtschaftlich genutzt wird, befindet sich im Privatbesitz. Letztlich soll auf dem Areal eine rund 130 Meter lange Gewerbehalle entstehen.

Sportartikelhersteller will auch einen Bike-Park bauen - aber erst später

Noch nicht realisiert wird laut Bürgermeisterin Beate Ullrich der ebenfalls geplante Action-Sportpark „O’Neal Bike Ranch“. Dieser ist im vorliegenden Bauantrag nicht enthalten. Denn zunächst müsse die Firma O’Neal Europe die Fördersituation prüfen, ehe im Nachgang der Bike-Park geschaffen werden kann.

Die An- und Abfahrt zum künftigen Werksgelände erfolgt über die Gewerbestraße. Der höchste Gebäudeteil entsteht im Bereich des Hochregallagers. Laut Bauamtsleiter erreicht die Halle dort eine Höhe von knapp 24 Metern. Hinzu kommen technische Aufbauten mit einer Höhe im Bereich von 2,5 Metern.

Der Zweite Bürgermeister Gerhard Kathan betonte, dass die Art der gewerblichen Nutzung gut zu Wolfertschwenden passe und dass man das Bauvorhaben weiterverfolgen sollte. Auf Nachfrage von Gemeinderat Siegfried Maier, ob die Situation schon im Hinblick auf Immissionen geprüft wurde, erläuterte Bauamtsleiter Rudolf Meinl, dass der Bebauungsplan noch nicht fertig sei. Lärm- und Geruchsimmissionen würden demnach im Zuge der Bauleitplanung geklärt.

Flächenverbrauch soll in Wolfertschwenden diskutiert werden

Das Thema Flächenfraß sprach Rat Christoph Markert an. Er hielt es für fraglich, ob es noch eine weitere Firma in Wolfertschwenden brauche. Man habe in den vergangenen zwei Jahren einige Vorhaben auf den Weg gebracht, die viel Flächenverbrauch nach sich gezogen hätten. Bei dieser Thematik spielten viele Aspekte eine Rolle, sagte die Bürgermeisterin. Allerdings sei der Bedarf nach Gewerbegrund ebenso vorhanden wie der nach Wohnraum. Zugleich sei klar, dass der Flächenumgriff von Wolfertschwenden begrenzt ist.

Der Gemeinderat wird sich nach Ullrichs Worten im Laufe des Jahres weiter mit dem Flächenverbrauch auseinandersetzen. Das Ratsgremium befürwortete den Bauantrag mehrheitlich.