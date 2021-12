Wolfetschwenden

vor 26 Min.

Die Firma O’Neal kommt ins Unterallgäu

Die Firma O'Neal will in Wolfertschwenden bauen.

Plus Der Sportartikelhersteller will 25 Millionen Euro in einen Neubau investieren. Der Spezialist für Motocross und Mountainbikes plant in Wolfertschwenden auch ein Freizeitgelände für Biker.

Von Armin Schmid

In Wolfertschwenden bahnt sich eine weitere große Gewerbeansiedlung an. In einer Gemeinderatssitzung stellte der Sportartikelhersteller O’Neal Europe dem Gremium seine Neubaupläne vor. Entstehen sollen ein neues Versand- und Lagergebäude samt Verwaltungstrakt sowie ein Sport- und Freizeitgelände. Das Investitionsvolumen liegt laut O’Neal bei rund 25 Millionen Euro.

