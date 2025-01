Markige Worte vom „konservativen Rebell“

Wenn an einem nasskalten Winterabend rund 350 Gäste zu einer Wahlveranstaltung ins Mindelheimer Forum strömen, muss die örtliche CSU ein politisches Schwergewicht in die Kreisstadt gelotst haben. Obwohl der ehemalige CDU-Spitzenpolitiker Wolfgang Bosbach seit mehr als sieben Jahren nicht mehr dem Bundestag angehört, hat er an Bekanntheit nichts eingebüßt.

Die Besucherinnen und Besucher wurden mit markigen Sprüchen und objektiven Fakten, garniert mit einer Prise rheinländischem Humor, belohnt. Zu Beginn seiner Rede rief er alle demokratischen Parteien zu mehr Gelassenheit auf: „Wir haben mehr gemeinsam als was uns trennt.“ Denn spätestens am Tag nach der Wahl müssten die Volksvertreter wieder zusammenarbeiten. Ein Regierungswechsel löse die Probleme Deutschlands nicht über Nacht.

Der Graben zwischen Wählern und Gewählten vertieft sich

Besorgniserregend sei, so Bosbach, dass der Graben zwischen den Wählerinnen und Wählern und den Gewählten größer geworden sei. Einer Absage erteilte er Extremisten des linken und rechten Flügels. Bei der Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am Abend des 20. Dezember appellierte er an alle, der Polizei und den Ordnungskräften für eine Schlagzeile nicht in den Rücken zu fallen, sondern sie in ihrer täglichen Arbeit zu stärken.

Integration gelinge nur durch Arbeit, so der Rechtsexperte. „Die Menschen wünschen sich ein hohes Maß an politischer Stabilität und nicht Verhältnisse wie bei europäischen Nachbarstaaten.“ Frankreich beispielsweise hatte in einem Jahr vier Regierungschefs, die Bundesrepublik vier Kanzler in 42 Jahren. Noch immer schaue die Welt mit Respekt auf Deutschland, erklärte Bosbach. Was die Außenpolitik angehe, „stünde es uns gut zu Gesicht, sich die moralische Überheblichkeit abzutrainieren. Ein Austritt aus der EU wäre absolut abenteuerlich.“

Brombach beklagt „Fachkräftemangel in der Regierung“

Süffisant merkte der „konservative Rebell“ an, dass sich der Fachkräftemangel sogar in der Bundesregierung bemerkbar mache. Er widersprach der Einschätzung von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Wohlstand auf dem Sozialstaat basiere. „Unser Wohlstand ist das Ergebnis der arbeitenden Bevölkerung!“ Der Sozialstaat sei für die da, „die wollen, aber nicht können und nicht für jene, die können, aber nicht wollen!“ Da Deutschland rohstoffarm sei und niemals ein Niedriglohnland werde, müsse der Nachwuchs besser sein als die internationale Konkurrenz. Deshalb ermutigte er alle Verantwortlichen, „in die Köpfe unserer Kinder zu investieren“. Trotz der globalen Herausforderung bezeichnete er es als Glück, „in Deutschland geboren zu werden, dort zu leben und zu arbeiten.“