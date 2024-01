Woringen

04.01.2024

Unterallgäuerin tritt in TV-Show gegen Ronan Keating an - was hat sie erlebt?

Emma Bucke aus Woringen (links) trat in der ARD-Fernsehshow "Klein gegen Groß" gegen Sänger Ronan Keating (rechts) an. Moderiert wurde die Sendung von Kai Pflaume (Mitte).

Plus Emma Bucke aus Woringen ist am Samstag bei der ARD-Fernsehshow „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume zu sehen. Was sie erlebt hat - und Infos zur Ausstrahlung.

In der ARD-Fernsehshow „Klein gegen Groß“ tritt die zwölfjährige Emma Bucke aus Woringen am Samstag (6. Januar) gegen den Sänger Ronan Keating an. Ganz klar musste es bei diesem hochkarätigen Gegner rund um die Musik gehen.

Aber spulen wir erst mal zurück zum Anfang. Die Idee, sich für die Sendung anzumelden, entstand während einer Urlaubsreise in den Bayerischen Wald. Da „nervte“ die zwölfjährige Schülerin ihre Eltern und die beiden Brüder mit ihrem Lieblingsspiel „Liederraten“. Sobald die ersten Takte eines Liedes im Radio kamen, platzte Emma schon mit Titel und Sänger raus. „Das spielt unsere Große schon, seit sie lesen kann“, erzählt Emmas Vater Björn Bucke.

