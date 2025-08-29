Fall Valerie von M.: Eine Leiche, ein Geständnis - und viele offene Fragen

Die seit drei Wochen vermisste Valerie von M. aus Lauben im Unterallgäu ist vermutlich tot. Polizeikräfte entdeckten am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück nahe Lauben, dem Wohnort der 36-Jährigen, eine Leiche. Zuvor hatte der Lebensgefährte der zweifachen Mutter nach Informationen der Allgäuer Zeitung ein Geständnis abgelegt.

Viele Fragen in dem dramatischen Fall sind aber noch unklar. Was wir bisher wissen und was nicht.

Wie kam Valerie von M. zu Tode?

Das ist bislang unbekannt. Klar und von den Ermittlungsbehörden bestätigt ist lediglich, dass am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in einem Waldstück nördlich von Lauben eine Leiche entdeckt wurde. Diese wird nun in der Gerichtsmedizin obduziert, um zum einen ihre Identität festzustellen, zum anderen, um die Todesursache zu klären. Der Fundort liegt wenige hundert Meter vom Wohnhaus von Valerie von M. entfernt.

Wo befindet sich der Tatverdächtige jetzt?

Dringend tatverdächtig in dem Fall ist der Lebensgefährte von Valerie von M. Der 38-Jährige kommt aus Lauben. Er wurde am Donnerstag festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeiarrest. Im Laufe des Tages wird der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt, um die Haftfrage zu prüfen.

Wie lautet der Vorwurf gegen den Mann?

Gegen den 38-Jährigen wird wegen des Verdachts des Mordes ermittelt, so die Polizei. Von einem Mord gehen Ermittlungsbehörden dann aus, wenn ein Mensch „aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken“ getötet wurde. So lauten zumindest die sogenannten Mordmerkmale im Strafgesetzbuch. Zum Tatablauf und zum möglichen Motiv ist offiziell aber noch nichts bekannt.

Wie kamen die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur?

Dass Valerie von M. einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte, war von Beginn an eine der Möglichkeiten, denen die Polizei nachging. Vor gut zehn Tagen war deshalb bei der Kripo Memmingen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Diese nahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft vor allem den Freundes- und Bekanntenkreis der 36-Jährigen unter die Lupe.

Icon Galerie 15 Bilder Am Donnerstag haben zahlreiche Polizisten das gemeinsame Wohnhaus des Opfers und ihres Lebensgefährten durchsucht. Anschließend ein landwirtschaftliches Anwesen der Familie sowie nahegelegene Flächen in einem Waldstück.

Diese Woche verdichteten sich dann offensichtlich die Hinweise, dass der Lebensgefährte von Valerie von M. hinter dem Verschwinden seiner Freundin stecken könnte. Am Donnerstag rückten deshalb Kripo und Spurensicherung am Wohnhaus des Paares an. Der Tatverdächtige arbeitete auf dem Bauernhof seines Vaters mit. Auch dieser Hof wurde von den Ermittlern durchsucht.

Die Geldbörse der Vermissten wurde an einem Parkplatz in Landsberg gefunden. Wie kam sie dorthin?

Auch das ist eine der Fragen in diesem Fall, auf die es zumindest offiziell bislang noch keine Antwort gibt.