17-Jährige zu betrunken für Alkoholtest

Auf dem Bezirksmusikfest in Zaisertshofen hat eine 17-Jährige deutlich zu tief ins Glas geschaut. Das hat Folgen.

Polizei und Rettungsdienst sind in der Nacht auf Freitag in die Mörgener Straße in Zaisertshofen gerufen worden. Grund war eine volltrunkene 17-Jährige, die laut Polizei auf dem Bezirksmusikfest zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkotest sei nicht mehr möglich gewesen. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Neben ihren Eltern werden auch das Jugendamt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. (mz)