17-Jähriger bei Unfall zwischen Zaisertshofen und Hausen verletzt

Zwischen Zaisertshofen und Hausen ist am Dienstagabend ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von der Straße abgekommen.

Ein 17-Jähriger ist am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2026 zwischen Zaisertshofen und Hausen nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Die Polizei vermutet, dass der Jugendliche zu schnell unterwegs war. Er wurde mit Verletzungen an der Schulter und am Knie ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (mz)